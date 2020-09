’Veteranen toelaten bij herdenking’

Sterker nog, twee oude veteranen voor wie de herdenking bedoeld en belangrijk was, werden niet toegelaten bij de herdenking op het Airborneplein bij de John Frostbrug, omdat het maximale aantal aanwezigen in verband met die aanwezige hoogwaardigheidsbekleders was bereikt. Daarna volgde weliswaar gepaste excuses van burgemeester Marcouch, maar dat was mosterd na de maaltijd.

Nu een jaar later worden alle veteranen, om wie het nota bene gaat, op afstand gehouden: nu vanwege het coronavirus. Dit ’dankzij’ richtlijnen en op advies van het RIVM. Terwijl inmiddels allang het risico op besmetting in de buitenlucht veruit is achterhaald.

Juist nu het publiek ook niet bij herdenkingen mag zijn had men die paar nog levende veteranen ruimschoots veilig kunnen ontvangen en respectvol kunnen laten herdenken. Dit wordt hun nu onthouden. Volgend jaar kan het misschien niet meer.

Jan Verniers, Arnhem