’Ceta-verdrag ondermijnt democratie’

Bij een internationaal verdrag worden er regels opgesteld tussen landen, waarbij zijzelf kunnen bepalen of ze er voor of tegen zijn. Er is dan een uitgewerkt document dat na de inwerkingtreding niet kan worden veranderd. Bij het supranationaal Ceta-verdrag worden er commissies gevormd die het verdrag verder gaan uitwerken, zij maken bindende besluiten die rechtstreeks worden geïmplementeerd in de Nederlandse rechtsorde.

De grondwet zegt dat als er machtsverlies is van de Nederlandse staat, er een 2/3 meerderheid moet zijn in de Kamer. In de Tweede Kamer is dit verzoek voor die 2/3 meerderheid ook ingediend, maar direct verworpen.

Een ander nadeel is dat de belangen van de EU-lidstaten gemiddeld worden genomen, wat ervoor zorgt dat geen enkel land optimaal profiteert. We kunnen dus veel beter als individuele landen handelsverdragen sluiten.

Joep de Ruiter, Enschede