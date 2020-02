’Paniek om de zeespiegel helpt debat niet op gang’

Golven beuken op de zuidpier van IJmuiden. Volgens Han Vrijling verkeren onze waterkeringen in zeer goede staat. Ⓒ ANP

De zeespiegel die meters gaat rijzen en Nederland vroeg of laat opslokt; het is een angstbeeld dat zijn weg vindt naar het publiek. Terecht? Han Vrijling verwerpt de beeldvorming. „Nederland wordt niet verzwolgen door het water. Wel moeten we snel plannen maken.”