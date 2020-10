’In hoofdstad juist beter handhaven’

Volgens de buren van het appartement worden in de woning regelmatig feestjes gehouden. Net als de buren vind ik het vreemd dat deze studenten wegkomen met alleen een waarschuwing, en geen boete. Zeker in een stad als Amsterdam, een ’corona-hotspot’, zou je toch denken dat daar wat strenger gehandhaafd moet worden.

En ja, misschien is een boete dan vervelend, maar ik vind dat jij je in eerste instantie gewoon aan de regels had moeten houden. Dan kun je over een tijdje weer doen waar jij zin in hebt.

In andere steden gebeurt precies hetzelfde. Mensen doen alsof er geen virus is, en het oude, ’normale’ leven weer terug is. Overigens zijn daar wel boetes uitgedeeld voor illegale feestjes, en terecht.

Ik vind het jammer dat mensen zich niet aan de coronaregels houden. De regels zijn voor iedereen vervelend en vragen van iedereen aanpassingen. Ze werken echter alleen als iedereen zich eraan houdt. Al doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor iemand anders.

Zoë Appeldoorn (15 jaar)