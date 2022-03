Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Peter Nicolaï, lid Eerste Kamer (PvdD) ’De kiezer is duidelijk: zet datacenter in ijskast’

De dreigende komst van techreus Meta beroert Zeewolde. Was er in december een protest bij het gemeentehuis (foto), vorige week stemde twee derde van de kiezers op anti-datacenterpartijen. Ⓒ ANP/ HH

Mag een gemeenteraad beslissen over de komst van een hyperscale datacenter, of is dat een nationale aangelegenheid? De Eerste Kamer bespreekt deze dinsdag of de komst van Facebook naar Zeewolde moet worden opgeschort. Senator Peter Nicolaï: „De kiezer is daar duidelijk over.”