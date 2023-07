Te vrolijke Rutte profiteert van crisis

Hoe ziet een premier eruit in een diepe politieke crisis, als zijn kabinet op de tocht is? Niet als de schalkse Mark Rutte die na afloop van elk crisisberaad lachend de parlementaire pers treitert. Hij schepte er afgelopen week genoegen in om de journalisten woordspelletjes te serveren, plagende variaties op ’ik ga niks zeggen’. En de journalisten hadden daarvan niet terug.