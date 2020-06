Racistisch geweld politie niet verhuld

De beelden van een door politiegeweld stervende George Floyd laten ook diepe sporen na in Nederland. In veel steden gingen mensen de straat op. Demonstraties in Amsterdam en Rotterdam verliepen niet volgens de regels. Burgemeester Femke Halsema moest diep door het stof, omdat ze de indruk wekte protesten tegen racisme belangrijker te vinden dan coronamaatregelen.