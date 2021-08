Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Als het je werk is bij crisis te blijven

Door paul jansen Kopieer naar clipboard

Bij de dramatische beelden van de val van Kabul moet ik steeds denken aan al die Nederlandse militairen, die in Afghanistan hebben gediend. Als politiek journalist bezocht ik onze troepen ooit in het kielzog van defensieminister Eimert van Middelkoop. Het was een surrealistische reis.