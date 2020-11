’Vuurwerkverbod niet te handhaven’

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1456915700/uitslag-stelling-bang-voor-illegaal-vuurwerk

Al jaren roepen politie en andere hulpverleners om een verbod. Nu wordt het dan onder het mom van een coronamaatregel doorgevoerd. Reeds lang waren er vuurwerkregels, die massaal werden overtreden en waar niet tegen werd opgetreden. Alleen een verbod zou werken. Nu zal dus de politie moeten laten zien dat ze het wel in de hand kunnen houden, want ze hebben het verbod wat zij wensten. We zullen 1 januari de balans opmaken en de nieuwe excuses aanhoren waarom het toch fout ging.

Jan Oosterhof, Hellendoorn