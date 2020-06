Uitslag stelling: ’Weinig steun voor Kaag’

Sommigen vinden dat de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ’meer op het buitenland is gericht dan op Nederland’.„Kaag is nauwelijks zichtbaar (geweest) als minister”, aldus een respondent. „En ze blijft nadruk op de handel met China leggen terwijl dit juist veranderen moet. Ze is elitair, te veel op het Midden-Oosten gericht en daarom geen goede leider.”

De meeste respondenten zijn sowieso geen fan van D66. Slechts 8% van hen stelt op de partij te stemmen. Indien Kaag daadwerkelijk lijsttrekker wordt, stijgt dat percentage naar 13%.

„D66 is volkomen ongeloofwaardig geworden en heeft alle principes over boord gegooid. Kaag heeft niet bewezen dit terug te willen draaien. Ik zal nooit op D66 stemmen, het zijn onbetrouwbare mensen”, aldus een respondent. „Sinds Hans van Mierlo afzwaaide als partijleider van D66 is die partij van een frisse progressieve volkspartij verandert in een partij die alleen als de VVD ’light’ kan worden omschreven. Als voormalig partij die het landsbelang diende is het tegenwoordig egotrippen geblazen bij D66”, vindt een ander.

Dit is niet de enige stellingdeelnemer die zich niet gehoord voelt door D66. „D66 is niet echt een duidelijke partij. Meer een elitaire partij die tegen gewone mensen is”, schrijft iemand. Velen hebben het gevoel dat niet alleen de partij maar ook Sigrid Kaag ver van hen afstaat. „Kaag is een goede diplomaat maar geen volksvertegenwoordiger”, denkt een respondent. „Ze is te elitair, straalt een soort superioriteit uit. In D66-kringen vinden ze dat vast geweldig, maar een breder publiek trekt ze daarmee niet aan”, stelt een ander.

„Ze is een topdiplomaat en goede bestuurder maar ze mist zoals zovelen bij D66 de 'feeling' en het contact met de gewone man en vrouw”, aldus een deelnemer. „Daardoor plaatst D66 zich samen met onder meer GroenLinks, in een elitaire niche waar het voor ’eco-warriors’ en verstokte idealisten goed toeven is. Net zoals Rob Jetten mist Sigrid Kaag de sociale vaardigheid mensen aan zich te binden. Dit is, helaas, een veelvoorkomend euvel bij intelligente, hoogopgeleide, mensen.”

Voorstanders van Kaag als partijleider (37%) prijzen juist de intelligentie en internationale ervaring van de voormalige VN-topvrouw. „Ze komt sympathiek en betrouwbaar over. Ze heeft door haar staat van dienst veel kennis in huis. En ik vind het wel verfrissend een vrouw”, aldus een deelnemer. „Ze heeft veel kwaliteiten, zoals het bemiddelen bij politieke tegenstellingen en conflicten. En een sociaal hart”, gelooft een ander. „Ze laat zich niet gek maken door wat anderen over haar zeggen en heeft leiderschapskwaliteiten. Ze heeft het vermogen om de verschillende politieke partijen bij elkaar te brengen. Voor ons land zou het een verademing zijn als zij volgend jaar de nieuwe premier wordt!”

Met de veel in de media gedeelde mening dat Kaag een goede eerste vrouwelijke minister-president voor ons land zou zijn, is slecht 18% het eens. „Ze heeft jaren niet in Nederland gewoond en ze weet niets van de mens in de straat.”