’Neutralisatie van katten verplichten’

Moeten we nu gaan kiezen tussen vogel en kat? Zeker niet. We zouden de daadwerkelijke oorzaak van het probleem moeten aanpakken: het kattenoverschot. Nederland kent, met honderdduizenden zwerf- en asielkatten, een enorm kattenprobleem. Katten worden afgestaan, gedumpt of lopen weg van huis. Een niet- gecastreerde kat op straat zal voor veel nageslacht zorgen. Hierdoor ontstaan zwerfkattenpopulaties waarbinnen ook weer veelvuldig nestjes geboren worden. Asielen zitten overvol, ziektes breken uit, mensen ervaren overlast, katten lijden en vogeltjes sterven.

De problemen zijn opgelost als er minder katten zijn. Er moet een einde komen aan al die pretnestjes bij mensen thuis. Bij zwerfkatten is castratie bewezen effectief om populaties te verkleinen en ook bij asielen en erkende fokkers zou geen kat ongecastreerd het pand mogen verlaten. Verplicht het ’neutraliseren’ van katten.

Yvonne Wulffers-Stroomer

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren