’’Lerend leiderschap’ is terugtreden’

Dat moet er nog bijkomen, dat er níet geleerd wordt van ’Ongekend Onrecht’. Het is onbegrijpelijk dat er niet het besef is, dat de persoon Asscher niet in het geding is. Centraal staat geloofwaardigheid, het hart en de ziel van onze rechtsstatelijkheid.

De PvdA pretendeert daarenboven als geen andere partij aangesproken te willen worden op bescherming van de burger tegen ontsporing van de overheid. Terugtreden als partijleider nu, is in zijn wezen niet anders dan het terugtreden van Wim Kok aan het einde van diens kabinetsperiode vanwege ’falende overheidsbescherming’. Ongetwijfeld was ook toen sprake van ’lerend leiderschap’.

Met terugtreden laat je zien dat ons bestel belangrijker is dan ‘het pluche’. Dát is ‘lerend leiderschap’! En je zet ermee de zaak op scherp voor Rutte, Wiebes, Hoekstra, het hele kabinet. Mijn respect en vertrouwen zouden toe- in plaats van afnemen.

Ludo Grégoire, Leiden