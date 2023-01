’Ondernemers in de steek gelaten door VVD’

Nu de VVD niet meer de grootste partij dreigt te worden, opent de partij ineens de aanval op GL/PvdA. Groots, in de media, met veel (van ons) campagnegeld. Aan de ene kant, mooi, de VVD wordt eindelijk wakker. Aan de andere kant, veel en veel te laat. Vele ondernemers en hardwerkende Nederlanders voelen zich al jarenlang in de steek gelaten door de VVD. Bovendien een teken van zwakte. Ondernemend Nederland staat al lang niet meer op de prioriteitenlijst van de VVD terwijl dit de motor van de Nederland economie is. De VVD zou zich eens een keer moeten uitspreken over eigen thema's in het belang van van de ondernemend Nederland in plaats van zich goedkoop te verzetten "tegen" de gevaarlijke linkse coalitie GL/PvdA. Kort en goed, te laat en te mager.

Huub Kapel