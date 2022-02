’Verkeerd rijgedrag bestuurder aanpakken’

Er is eigenlijk geen gevaar op de N-wegen, het gevaar is de mens zelf oftewel de bestuurder. Zijn of haar verkeerde rijgedrag moeten we aanpakken. Het zijn vaak geen verkeersdeelnemers meer, maar (a)sociale deelnemers. Bekende oorzaken zijn : afleiding door o.a. telefoon, bellen of zelfs tv-kijken en in plaats van de handen aan het stuur, zie ik ze regelmatig papieren achter het stuur doornemen, vrouwen maken zich op, mannen scheren zich, velen halen onverantwoord in etc. Noem het maar op, ik heb het allemaal wel eens gezien. Zo’n betsuurder is het rijbewijs helemaal niet waardig. Het trieste is dat vaak onschuldige slachtoffers vallen door slecht verkeersgedrag van anderen.

A. Brinkman, Almere