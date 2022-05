Premium Het beste van De Telegraaf

Licht uit in Italiaanse bioscoop, musea in opmars

Maarten van Aalderen

ROME - Het gaat niet goed met de Italiaanse bioscoopwereld. De Italiaanse Nationale Vereniging van Bioscoopexploitanten ANEC voorspelt dat als er geen steunmaatregelen komen in september vier van de tien van de bioscopen in Rome niet meer zullen openen. Dat is nogal wat. Ook als je bedenkt dat er de laatste tien jaar al een behoorlijke sluitingsgolf onder de bioscopen heeft plaatsgevonden. De Italiaanse filmwereld is de coronacrisis van afgelopen twee jaar zeker niet te boven gekomen en de verplichte mondkapjes in de Italiaanse bioscopen stimuleren ook niet echt de gang naar de film.