’Bemoeienis Coutinho ongepast’

Allereerst helpt het ons, ‘gewone’ burgers nul komma niks. En het is onprofessioneel om je opvolger zo voor de voeten te lopen. Roel Coutinho mag – wat mij betreft zelfs moet – zich in alle stilte, met zijn onderbouwde opvattingen en kritische kanttekeningen wenden tot zijn collega, huidig RIVM-directeur Jaap van Dissel. Die staat immers met zijn ‘poten in de modder’ en is het aanspreekpunt van het OMT, die de coronastrategie heeft ontwikkeld en voortdurend aanpast aan de realiteit.

Dergelijke professionele ethiek dient de publieke opinie over het gezag van onze overheidsinstellingen. Het gegeven dat dit – en soortgelijke geluiden – blijven klinken, tekent de blinde razernij in het coronadossier. Contraproductief. Ook de professionele media, de NPO voorop, zouden zich dit moeten aantrekken. Geef de verwarringstichters, om niet te zeggen onruststokers, geen publiek podium. Wijs ze terecht en verwijs ze naar het juiste kanaal.

Ludo Grégoire, Leiden