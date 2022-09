Uitslag Stelling: ’Poetin geeft echt niet op’

Poetin wil de regio’s Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporisja annexeren. Een krappe meerderheid van de deelnemers vindt dat het Westen hierop moet reageren. Een stemmer: ,,Het gaat hem erom dat hij na zo’n reactie van de NAVO op dat annexeren kan zeggen dat hij nu echt in oorlog is.”

Oekraïne heeft inmiddels gebieden heroverd op de Russen. Twee derde van de stemmers geloven dat Poetin weer gaat terugslaan. Een stemmer: ,,Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik ben bang dat hij nog meer massabombardementen en echt zware wapens gaat gebruiken, waardoor nog meer burger slachtoffer gaan worden.” Een andere respondent heeft grote zorgen: ,,Ik vindt het verontrustend dat hij met China praat. Als die in actie komen, dan word ik echt bang.”

Veruit de meeste respondenten geloven niet dat de reservisten zin hebben om te vechten in Oekraïne. Een deelnemer vreest dat deze militairen heel goed getraind zijn en daardoor is de zorg heel groot. Iemand anders verwacht niet heel veel problemen met de reservisten. ,,Die hebben er geen trek in”, zo voorspelt een respondent.

Twee derde gelooft niet dat Poetin steun gaat krijgen in Rusland zelf voor de mobilisatie. ,,Eindelijk krijgen de gewone Russen te horen waar Poetin echt mee bezig is.” Een ander valt bij met: ,,Hopelijk komen de Russen zelf in opstand tegen Poetin.” En weer een ander: ,,Alleen de Russen zelf zijn degenen die Poetin kunnen stoppen. De enige oplossing zou een coup zijn.”

Er wordt gesproken van een nucleaire dreiging. Een flinke meerderheid van de stemmers gelooft dat we die serieus moeten nemen. Een deelnemer: ,,De NAVO moet duidelijk maken dat kernwapens echt ’no go’ zijn. En hopelijk zijn er in het Kremlin zelf nog lieden die Poetin nog op andere gedachten kunnen brengen.”

Russen verlaten ondertussen massaal het land, onder meer via Finland. De meerderheid van de respondenten vindt niet dat Europa hen met open armen moet ontvangen. Een stemmer die dat echt niet ziet zitten. ,,Onder al die vluchtelingen zouden ook spionnen kunnen zitten. In die stroom mensen die dan Europa binnenkomt, kunnen ook de handlangers van Poetin kunnen zitten.” Voor een andere stemmer zijn ze juist welkom. ,,Het is de enige manier voor de Russen om te laten zien dat ze tegen Poetin zijn.”

Poetin is aan de verliezende hand, maar twee derde van de stemmers denkt niet dat de Russische president snel zal opgeven. ,,Rusland gaat niet opgeven, maar Oekraïne ook niet. De enige verliezers zijn de burgers die slachtoffer worden.” Een ander denkt: ,,Met terugtrekken en opgeven tekent Poetin zijn eigen doodvonnis. Dus dit is geen optie voor hem.

Twee derde vindt daarbij dat Europa Oekraïne moet steunen met geld en wapens. Een respondent vindt: ,,Zolang die oorlog zich in Oekraïne afspeelt, doet Europa er goed aan alleen wapens te sturen. Maar als het conflict zich uitbreidt, moet de NAVO zich ermee gaan bemoeien.” Maar een ander stelt: ,,Oekraïne helpen, maar niet mengen in de oorlog.”