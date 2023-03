Premium Het beste van De Telegraaf

Van eeuwigheid tot amen

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Elk jaar houdt Vadertje Tijd de adem in. Dan maakt hij pas op de plaats. De aarde stopt even met draaien, de wind gaat liggen, wolken hangen roerloos in de lucht en het water staat stil. Tot ergens een redactiestagiaire het eeuwige dilemma copy/paste: ’Zomertijd: moet het verzetten van de klok worden afgeschaft?’