’Gouden tip dode wolf belachelijk’

Begin oktober werd in een wegberm bij Stroe een doodgeschoten wolf gevonden. Milieuactiegroep De Faunabescherming staat op zijn achterste benen en vindt dat dit niet moet kunnen. Zij loven dan ook een beloning uit van 16.000 euro voor de gouden tip wie zich hier schuldig aan heeft gemaakt.

We weten inmiddels dat de wolf het in ons land redelijk tot goed doet. De beesten die inmiddels in ons land zijn doodgebeten kunnen daar niet meer over mee blaten. Ze zijn niet doodgebeten om als voedsel te dienen maar vaak uit pure moordlust.

Daar komt nog bij dat ze met zijn allen voor steeds meer nageslacht gaan zorgen. Er ontstaan steeds meer roedels op een voor wolven steeds kleiner gebied. Met nog veel meer ellende voor veehoudende boeren tot gevolg.

Het moge duidelijk zijn, dat faunabeheer de enige remedie is om het wolvengeweld binnen de perken te houden. En dat doe je door afschot. Het kan gewoon niet anders. En als de overheid daar niet het voortouw pakt zullen we zelf moeten ingrijpen. Hetgeen nu ook daadwerkelijk gebeurd is.

Jan Muijs, Tilburg