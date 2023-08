’Subsidie voor noodzakelijke autoritten’

Benzinerijders zijn steeds meer geld kwijt om te kunnen rijden nu de accijnzen opnieuw omhoog gaan. Veel mensen zijn hier blij mee, omdat het mensen beweegt om wat minder vaak de auto te pakken. Maar, zegt Ken Beimer, waar veel mensen niet bij stil staan is dat deze maatregel ook mensen pakt die echt geen ander alternatief hebben.

Zelf help ik wekelijks mijn grootmoeder met de boodschappen. Zonder auto kan ik haar niet helpen. Er zijn genoeg andere Nederlanders die tegen soortgelijke problemen aanlopen.

Is het misschien een idee om te gaan werken met laagdrempelige subsidies die betaald worden met de inkomsten van de hoge accijnzen? Mensen die écht een auto nodig hebben, kunnen dan aanspraak maken op een incidentele of vaste subsidie om tegemoet te komen in de hoge brandstofkosten. Dit zou je naast (mantel)zorg ook in moeten kunnen zetten voor kinderen. Veel kinderen gaan al zelden een dagje uit door armoede en deze maatregel maakt dit nog complexer. Ik ben actief als vrijwilliger die één tot drie keer per jaar een uitstapje aanbiedt voor dit soort kinderen die zelden of nooit een dagje weg kunnen. Dit wordt bekostigd door een non-profit stichting. Door de hoge prijzen wordt dit ook steeds lastiger om te organiseren.

Ken Beimer, Oldenzaal