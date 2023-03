Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Echte klimaatactivisten kiezen voor kernenergie

Door Roderick Veelo

Het regeerakkoord is het enige dat de coalitiepartijen nog bindt en GL-leider Jesse Klaver wil dat het kabinet de lang bevochten deal openbreekt. Omwille van het klimaat. Samen met de PvdA eist GL meer klimaatambitie van het kabinet. Zo niet, dan kan de coalitie fluiten naar de linkse gedoogsteun in de Eerste Kamer. In verkiezingstijd is het alles of niets, ook voor het klimaat.