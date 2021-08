Brief 3: ’Na eerste bom snel huiswaarts’

Dat Dick Advocaat weer een functie in het voetbal zou bekleden, had ik wel verwacht. Want hij kan nu eenmaal niet zonder en heeft wel eens gezegd dat hij het liefste in het harnas zou sterven. Adviseur of bestuurder bij ’zijn’ gedegradeerde ADO Den Haag was hem op het lijf geschreven.

Maar hij kiest op zijn oude dag voor het echte avontuur: bondscoach van Irak! Een land dat na de invasie van de VS en de dood van Saddam Hoessein politiek instabiel is, waar IS nog actief is en bevolkingsgroepen elkaar naar het leven staan. Ik denk en hoop dat Dick na het vallen van de eerste bom weer snel huiswaarts keert!

Bas Overmars, Amsterdam

