Brief 3: ’Martin van Rooijen moet 50Plus aanvoeren’

Henk Krol blaast hoog van de toren over de 300.000 ’voorkeursstemmen’ die hij zogenaamd had.

Die stemmen waren niet voor hem persoonlijk, maar voor de partij 50Plus. Bij alle partijen is dat het geval; bijna iedereen stemt op de nummer één van de lijst. Niet omdat ze die persoon extra geschikt vinden, maar omdat het gedachtegoed van die partij hen aanspreekt. Dat de overige fractieleden toch nog 60.000 voorkeurstemmen kregen, is een behoorlijke verdienste.

Ik denk zelf dat als niet Henk Krol maar Martin van Rooijen lijsttrekker van 50Plus was geweest, er een veel beter resultaat voor 50Plus uit de stembus was gekomen. Ikzelf heb Henk altijd zeer zwakke oppositie zien leveren. Toen Martin van Rooijen nog in de Tweede Kamer zat, vloog er wel het vuur vanaf.

Ik hoop dat Martin lijsttrekker mag en wil worden.

Ing. A. Thijsse, St. Willebrord