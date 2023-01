Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Zowaar een interview in de directiekamer van Schiphol

Door Yteke de Jong

Al jaren was ik niet meer in de kamer van de directeur van Schiphol geweest, maar woensdag was het dan eindelijk zover. Toen had ik een interview met Ruud Sondag, de opvolger van de geplaagde Dick Benschop, die eind vorig jaar na maandenlange chaos vertrok. Benschop had een andere mediastrategie zoals dat dan genoemd wordt. Een paginavullend interview met mooie foto, geschoten op de luchthaven, hield hij altijd af, ook al schrijft De Telegraaf het meest over de luchtvaart. Dat vond ik zelf onbegrijpelijk, maar dat is niet af te dwingen.