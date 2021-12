Binnenland

Rutte: uitzondering voor amateursport slecht idee

Zijn de huidige maatregelen strikt genoeg om de gevreesde code zwart in de ziekenhuizen te voorkomen? Nu de omicronvariant van het coronavirus in opkomst is, buigt de Tweede Kamer zich woensdag over die vraag in een debat met coronaminister De Jonge en premier Rutte.