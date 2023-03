’Psychisch zorgsysteem failliet’

Er lopen teveel patiënten rond die op steeds minder plaatsen voor zorg terecht kunnen. Dat is de reden dat velen van hen bij de huisarts terechtkomen die voor hen niets kan betekenen en ze alleen maar kan verwijzen naar specialistische hulp. Die er niet of onvoldoende is. De eerste huisarts is inmiddels in zijn eigen praktijk neergestoken! Maar onze (nieuwe toekomstige premier?) Edith Schippers presenteerde al in 2014 een veranderingsplan voor de GGZ. Wat hield dat plan in? De focus zou verschuiven naar zelfmanagement én preventie. De inzet van huisarts en GGZ-praktijkondersteuner zou versterkt worden, zo schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ook de huisarts zou daar financieel de vruchten van plukken. Waardoor - vergeleken met andere landen- veel mensen in de duurdere specialistische zorg terecht kwamen. Welnu, geconcludeerd kan worden dat al die plannen op niets zijn uitgelopen en we nu feitelijk met een failliet psychisch zorgsysteem zitten opgescheept. En net nu Edith Schippers haar terugkomst in de politiek heeft aangekondigd. Of dat goed gaat komen? De vraag stellen is hem beantwoorden!

Jan Muijs, Tilburg