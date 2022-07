Uitslag Stelling: ’Meer steun voor vissers’

Dat een deel van de vissersvloot al tijden aan wal ligt vanwege de hoge brandstofprijzen is onhoudbaar, vinden velen. 79% van de respondenten vindt dan ook dat hier direct iets aan gedaan moet worden. „Buitenlandse vissers worden al tijden gecompenseerd voor de dure brandstof, waarom kan dat in Nederland niet?”, vragen ze zich af.

Veel stellingdeelnemers hekelen ook het feit dat pulsvissen – het vangen van platvissen met behulp van kleine stroomstootjes – tegenwoordig verboden is in Europa. Voor die manier van vissen is namelijk tot 50% minder brandstof nodig. „Er wordt geroepen dat de vissersvloot duurzamer moet worden, maar daar waren Nederlandse vissers al lang mee bezig door de pulsvisserij”, klinkt het.

„Vissers die al gezorgd hadden dat ze zo effectief en schoon mogelijk hun beroep kunnen uitoefenen, worden gedwarsboomd door het heilige Brussel”, schampert een respondent. „Dat is toch hypocriet?”, zegt iemand. „Bij pulsvisserij wordt de zeebodem niet beschadigd en het scheelt enorm veel brandstof.”

Het merendeel van de respondenten (77%) vindt dat de overheid per direct geld moet vrijmaken om schippers te helpen om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen die per januari 2023 gaan gelden. Ze zijn - net als de schippers zelf - bang dat de sector er anders aan onderdoor gaat.

„Zonder direct ingrijpen van de overheid blijft er niets van de visserij over”, reageert een van hen. „Onze vissers - vindingrijk, innovatief en moedig, ooit de trots van ons mooie land om hun kwaliteit en variatie - hebben met al die milieumaatregelen en brandstofperikelen op termijn geen recht van bestaan meer.”

„Als dit zo doorgaat, hebben we straks geen boeren én geen vissersvloot meer”, vreest ook een ander. „En wordt ons vlees en onze vis voor veel meer geld uit het buitenland geïmporteerd, waar de stikstofnorm geen issue is. Gaan we lekker die rotzooi zoals tilapia eten. Onnatuurlijk gekweekt en aangevoerd met het vliegtuig uit Vietnam. Terwijl de Noordzee de best gereguleerde zee is ter wereld. Schandalig vind ik het.”

Van de respondenten vindt 72% dan ook dat de economische bezwaren in dit geval zwaarder moeten wegen dan de gevolgen voor het milieu. „We gooien heel veel kennis en geld weg als we een einde maken aan deze sectoren”, reageert een stellingdeelnemer. „Onze hele economie gaat naar de knoppen door al die regels. Die allemaal achter het bureau zijn bedacht”, schrijft een ander.

Toch zijn er ook stellingdeelnemers die vinden dat de vissers niet moeten zeuren (15%). „Dingen veranderen in de loop van de tijd. Aanpassen en doorgaan”, reageert een van hen. „De realiteit is dat er alleen ruimte is voor een kleinere en duurzame vloot. Het is beter daaraan te werken en niet een hoop subsidie weg te gooien voor kortetermijnacties”, vindt een ander.

„Er zijn jarenlang enorme winsten gemaakt in de visserij. Ook zagen ze dit al jaren aankomen. Een ondernemer kijkt vooruit en houdt niet bij elke tegenslag meteen zijn hand op”, meent nog een respondent.