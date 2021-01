Het is duidelijk dat het laten doorgaan van de komende verkiezingen leidt tot een lage opkomst. Bepaalde groepen zullen het laten afweten, ondanks alle maatregelen en kiesmogelijkheden. Het resultaat zal niet representatief zijn. In Frankrijk vond men vorig jaar dat de lokale verkiezingen door moesten gaan. En dat hebben ze geweten. Kunnen we daar niet iets van leren?

A. Klein