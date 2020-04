’Niet iedereen solidair in crisistijd’

De drie grootste kredietverzekeraars in Nederland beëindigen of verlagen de kredietlimitieten van winkelketens, waardoor deze niet langer in staat zijn om nieuwe collecties in te kopen. Bij solidariteit moet iedereen een gedeelte van het verlies nemen en daar is dus lang niet altijd sprake van. Een slechte ontwikkeling die leidt tot desastreuze uitkomsten.

Jan Pronk, Beverwijk