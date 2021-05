’’Zero points’ voor dit songfestival’

Optredens waren een lust voor het oog, maar vooral voor het oor. Menige tophit herinnert nu, decennia na de behaalde successen, nog steeds aan die prestaties. Het huidige songfestival is verworden tot een giga show met personages in extravagante kledij waarbij de vocale bijdrage overstemd en naar de achtergrond gedrukt wordt door keiharde geluid-, licht- en vuurwerkshows. Wil je dát zien, ga dan naar het circus. Dit heeft niets meer met het songfestival te maken. Zero points!

C.N.H.van Dijck,

Mijdrecht