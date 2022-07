Premium Het beste van De Telegraaf

Een retourtje Londen? 810 euro

Door Yteke de Jong

Het wordt vaak gezegd: we moeten meer treinen in plaats van vliegen. Vooral politici belijden dit graag met de mond. Het kabinet maakt zelf graag gebruik van de privéjets van de staat, terwijl een lijnvlucht minder vervuilend is. Door de chaos op Schiphol zijn veel mensen, mijzelf incluis, bezig om te kijken naar alternatieven om Schiphol te mijden. Ik was van plan om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan voor de krant, maar zag op tegen vier uur wachten op de nationale luchthaven met alle stress of ik het vliegtuig wel zou halen. Ik heb geen Privium-pasje, waar momenteel weer weken wachttijd voor is. Bovendien: in weerwil van alle sentiment rond goedkoop vliegen, zijn de ticketprijzen momenteel hoog. De kosten voor een retour naar Londen bedroegen €810.