Laat ’de boeren’ buiten deze terreuruiting: dit is losgeslagen trekkertuig

Door Nausicaa Marbe

Een golf van agressie, blinde woede en vernielzucht trekt door het land. Mensen thuis bedreigd, gemeentehuizen belaagd, snelwegen geblokkeerd, branden gesticht, politieauto’s met agenten erin met sloophamers bewerkt – en de oproepen voor nog hardere acties blijven komen. Waarom? Door een zogenaamde ’boerenopstand’; de hashtag maakt furore. Welnu, een opstand is het wel, maar laat alsjeblieft ’de boeren’, mens voor mens én bijeen geschaard in een categorie buiten deze terreuruiting. Wat we zien is losgeslagen trekkertuig.