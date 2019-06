Uitslag Stelling: Kwaliteit moet voorop staan

De respondenten vinden dat kwaliteit moet tellen en niet het geslacht van iemand bij een selectieprocedure. „Gewoon de persoon met de beste papieren aannemen, ongeacht sekse, geaardheid of afkomst.” Velen vinden positieve discriminatie bovendien net zo oneerlijk als gewone discriminatie. „Je hebt functies en daarbij horen bepaalde competenties. Daaraan voldoe je of niet. Het is discriminatie om ’groepen’ buiten te sluiten; nu sluit de TU een grote groep buiten.”

De meeste stemmers vinden niet dat een instituut als de TU meer vrouwen nodig heeft. Ook vindt maar een derde het nodig dat er meer vrouwen in technische wetenschappen gaan werken. Een respondent is wel heel stellig: „Dit beleid is een belediging voor de technische wetenschap. Je doet daarmee de universiteit tekort.”

Een meerderheid vindt een werkplek waar de verhouding tussen mannen en vrouwen in balans is, geen betere plek dan een waar de meerderheid hetzelfde geslacht heeft. Een stemmer gelooft wel dat bedrijven een betere werkplek worden als de man-vrouw verhouding beter in balans is. „Ongewenste intimiteiten komen op plekken met een gelijkere man-vrouw verdeling minder vaak voor.” Een andere respondent is weliswaar voor meer balans, maar vindt niet dat dat van bovenaf is af te dwingen. „Begin aan de basis, en dan is het een kwestie van lange adem.”

Veruit de meesten vinden dat je een baan niet moet willen, als je op grond van sekse of afkomst wordt geselecteerd. Bijna 60 procent denkt dat vrouwen ook niet willen werken bij een werkgever die mensen niet beoordeelt op kwaliteiten maar op het feit dat ze vrouw zijn.

Een halfjaar nadat er geen geschikte vrouw is gevonden voor een vacature, mogen pas mannen solliciteren. Twee derde van de respondenten vraagt zich af of er wel genoeg vrouwen te vinden zijn voor een functie in de technische wetenschap. „Voordat je dit soort maatregelen neemt, zou je eerst eens moeten onderzoeken waarom er zo weinig vrouwen werken. Dan moet je een aanpak ontwikkelen die beide seksen recht doet.”

Een andere respondent denkt dat het voor de TU Eindhoven heel moeilijk gaat worden om vrouwen te vinden voor de vacatures. „De grote bedrijven kunnen ze wel een vast contract bieden en een beter salaris. Als je geen goede ingenieurs kunt vinden, brengt dat de kwaliteit van onderwijs in gevaar.”

Dat vrouwen niet doordringen tot de top van de wetenschap en het bedrijfsleven is volgens een meerderheid van de respondenten niet te wijten aan het feit dat daar alleen maar mannelijke bestuurders zitten. Maar sommigen vinden dat er wel iets gedaan moet worden aan het old-boys-network. „Dat zorgt ervoor dat de huidige cultuur in stand blijft. Goedbeschouwd valt dat eigenlijk onder corruptie”, meent iemand.

Toch denkt maar een derde dat vrouwen minder ambitieus zijn dan mannen. ,,Zeker in topfuncties heerst vaak de sfeer van ellenbogenpolitiek en stoelpoten zagen. Daar moet je maar net zin in hebben. Dat hebben vrouwen minder.”