Brief 2: ’Bij agressie onmiddellijk oppakken’

Al decennialang praten we over agressie tegen hulpverleners (Tel. 19/10) maar er is al die tijd nog steeds niets, maar dan ook echt niets veranderd.

Dat ligt niet aan de daders, maar vooral aan het zwakke gammele overheidsbeleid. Nul tolerantie betekent, bij verzet of agressief gedrag, onmiddellijk arresteren en niet dezelfde dag verhoren maar na één of twee dagen in de cel. Dan pas proces verbaal opmaken of iets dergelijks.

Luid en duidelijk sommeren om te vertrekken, bij weigering ben je in overtreding en is dat reden om over te gaan tot arrestatie.

Duco Douwstra, Vleuten

