’Niet gek dat het een zooitje is in Engeland’

De tweede keer loopt hij weg voor verantwoordelijkheid, ook na het referendum deed hij dat. De ’remainers’ moesten het maar opknappen. Wel hard roepen hoe dingen anders moeten, dat er een harde brexit moet komen maar als het op verantwoordelijkheid dragen aankomen, dan ineens niet thuis geven.

Is dat nou wat de Britten en ’harde brexit’-mensen willen? Wel hard schreeuwen maar weglopen voor verantwoordelijkheid? Niet zo gek dat het een zooitje is daar in Engeland, en ik verwacht dat het na de verkiezingen niet veel beter gaat worden. Ook daar is versnippering, geen partij krijgt de absolute meerderheid volgens alle peilingen.

En met mensen als Farage, van wie ik me afvraag wat hij tot nu toe heeft bereikt in zijn politieke carrière, behalve zijn zakken te vullen in zijn ogen zo slechte Europa helemaal niets, is de oplossing alleen maar verder weg, ook na de verkiezingen.

De verwachting is dat hij stemmers gaat wegsnoepen bij Johnson. Ik denk dat de enige oplossing is om een referendum te houden over de deal die Theresa May heeft bereikt, want die lijkt sterkt op die van Johnson nu, en hij strijkt zo de eer op. Met de vraag erbij zo nee harde brexit of nieuw brexit referendum. Dan laat je echt het volk een uitspraak doen.

Linda Vermeulen, Heerhugowaard