’Meer tandartsen opleiden is duur en ongezond’

Zo sluipt witte sloper in levens van onze talenten

Volgens onderzoek van Trimbos is er tijdens de coronacrisis een explosieve stijging in drugsgebruik onder studenten. Verslavingszorgexpert Miriam Diekman maakt zich grote zorgen over het gemak waarmee naar cocaïne wordt gegrepen. „Een lijntje coke is het nieuwe normaal.”