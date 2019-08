De producent van Jinek verdient meer dan de presentatrice

Als alle drie de toppresentatoren van de publieke omroep in dezelfde LINDA. over de mogelijke eindigheid van hun programma’s praten, dan is ’toeval’ niet per se het eerste woord dat door mijn hoofd schiet. Bij zowel Jinek als Van Nieuwkerk begint het NPO-keurslijf te knellen. Het gat loopt op tussen wat ze volgens de wet als presentator mógen verdienen en wat ze elders, namelijk bij RTL, kúnnen verdienen.

Gek genoeg worden bij de NPO alleen de salarissen van presentatoren zo nadrukkelijk aan banden gelegd. Wie een productiebedrijf heeft, kan alsnog meer verdienen. Zo heeft Jinek-producent PilotStudio voor 421.000 euro aan onverdeelde winsten in de laatste jaarrekening staan. De eigenaar, de in Hilversum legendarische maar voor het grote publiek onbekende Ewart van der Horst, betaalt zichzelf daarbovenop ook gewoon salaris. Ik kan mij voorstellen dat die vage grens tussen marktbeperking en -werking wringt bij de toppresentatoren. Goed, niet álles dat PilotStudio maakt belandt bij de NPO. Alleen: het meeste wel.

Ondanks dergelijke frustraties lees ik in hun interviews dat Jinek en Van Nieuwkerk overwegen te stoppen met hun programma’s, niet dat ze weg willen bij de NPO. Het klinkt misschien krankzinnig, maar wat als ze van plek wisselen? Jinek op de vroege, Van Nieuwkerk op de late avond. Als mede-eigenaar van hun nieuwe programma’s hebben ze - net als bijvoorbeeld Jeroen Pauw - recht op meer dan alleen hun salaris als presentator. Dan wordt bij de NPO blijven toch weer interessanter voor ze.

Op zich ben ik overigens tegen de constructie. Maar zolang Den Haag hem niet repareert, is de NPO gek als ze dit niet probeert.