Brief 2 ’Buurlanden promoten juist gas’

Dan nog eens alle geisers, verwarmings- en combiketels weggooien en daar zitten we weer met een enorme berg aan ongewenste en onnodige, milieuvervuilende zooi. Kijk eens om u heen; wij toch één Europa? Nou daar wordt het gas gepromoot! In België krijg je subsidie als je op gas gaat stoken.

In Duitsland idem en in Oostenrijk bouwt men nu volgens de nieuwste en meest milieuvriendelijke normen: namelijk met gasleidingen in plaats van verwarming met olie of hout te stoken. Idealisme staat weer eens lijnrecht tegenover realisme zonder eerst naar de consequenties te kijken.

Marian Uppelschoten

Gistel

