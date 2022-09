Toen zag ik dat er twee blokjes op de wijzerplaat los in het horloge lagen. Contact opgenomen met de importeur van OOZOO, firma TL in Leiden en uitgelegd dat ik niet wist waar het klokje was gekocht en geen bon had. Ik mocht het opsturen en het is gratis gerepareerd. Service van de bovenste plank!

Henk Lam, Uithoorn