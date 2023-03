Brief 3 ’Zege BBB kan niet genegeerd worden’

Bekijk ook: Bizar detail in speeches Klaver en Kuiken

Maar de zetel winst in de Eerste Kamer voor de combinatie GroenLinks/PvdA is mijns inziens geheel te danken aan PvdA-leider Attje Kuiken. De partijen zijn wel erg vlug voor de Provinciale Statenverkiezingen samengegaan. Maar GroenLinks en de PvdA zullen bij de formatie van nieuwe besturen in de provincies zeker niet om de BBB heen kunnen na de eclatante winst van deze partij. Dat zou pas heel arrogant zijn.

M. v.d. Broek