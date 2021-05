Uitslag stelling: ’Auto blijft een melkkoe’

Een respondent zegt: „Eerlijk aan rekeningrijden is dat veelrijders meer moeten betalen naarmate ze meer verbruiken. Niet eerlijk is dat elektrische rijders dat niet doen en ook nog eens subsidie krijgen. Zelfs mensen die geen auto hebben, betalen hier via de belasting aan mee.” Een andere tegenstander van subsidies op elektrisch rijden: „Eigenaren van - veel zwaardere - elektrische auto’s zouden eigenlijk meer belasting moeten betalen.”

De meeste respondenten vinden het rekeningrijden eerlijker dan de kosten van het autorijden verrekenen via accijnzen op benzine. Iemand schetst: „Brandstof gaat er echt niet goedkoper op worden, al beloven ze natuurlijk van wel.” Een reactie, verwijzend naar een maatregel van oud-premier Kok uit 1991: „Haal eerst dat Kwartje van Kok maar eens van de benzineprijzen af. Dat rekeningrijden zal alleen maar kostenverhogend werken voor de gewone burger, die daar ook niks meer van gaat terugzien.”

Toch is er nog een groot aantal stemmers tegenstander van rekeningrijden. Velen denken namelijk niet dat er rondom rekeningrijden een eerlijk systeem is te bedenken. „De auto blijft een melkkoe voor de overheid, het is nooit eerlijk”, zo vindt een respondent. Een andere reactie: „Dit gaat alleen maar werken voor de Randstad, waar de afstanden korter zijn en er een alternatief is met het openbaar vervoer.”

Een krappe meerderheid is er voorstander van zakelijke rijders meer te laten betalen voor het autogebruik. „Ik moet veel reizen voor mijn werk. Moet ik om mijn brood te kunnen verdienen, nog meer moeten betalen? Zo houd ik helemaal niets meer over”, zo klaagt een kilometervreter. „En wat doen we met mensen die nachtdiensten draaien en dus niet met het ov naar hun werk kunnen?”, zo vult iemand aan.

Of die zakelijke rijders duurder uit gaan zijn, is maar de vraag. Het grootste deel van de respondenten gelooft dat door corona een nieuwe kijk op woon-werkverkeer is ontstaan. Een voorstander van rekeningrijden: „Corona heeft aangetoond dat het prima anders kan. Dwing dat nu dan af met maatregelen. Zoals rekeningrijden.”

Een derde van de respondenten is verbaasd dat Natuur & Milieu zich heeft aangesloten bij de autolobby over dit onderwerp. Een reactie: „Als je milieulobby zich gaat bemoeien met autorijden, dan weet je wel hoe laat het is: betalen.”

De meeste deelnemers denken dat de lobbyclubs hun zin gaan krijgen en er een paragraaf over rekeningrijden in het regeerakkoord opgenomen gaat worden. Een stemmer vindt het een slecht plan: „Nederland is veel te duur. De kosten zouden juist naar beneden moeten.”

Ook verwachten de meesten dat er een gunstige regeling komt voor elektrisch rijden. „Hopelijk wordt de e-auto ook betaalbaar voor de gewone man.” Desondanks denkt bijna driekwart van de stemmers niet dat elektrisch rijden beter is dan rijden op fossiele brandstof. „Het is per definitie niet beter dan fossiel. In de berekeningen worden nooit de kosten van die hele infrastructuur van laadpalen en bekabeling meegenomen.”