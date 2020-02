Brief 2 ’Ron Jans dupe claimcultuur VS’

Dat de goede trainer Ron Jans de dupe is geworden van dit verachtelijke systeem is te wijten aan het feit dat hij in al zijn onschuld met het meezingen van nota bene een rap het n-woord heeft gebruikt. Nu wil het geval dat dit woord wel gebezigd mag worden door bepaalde bevolkingsgroepen – Barack Obama deed dit zelfs – maar kennelijk niet is toegestaan door de bevolkingsgroep waar Ron Jans deel van uit maakt. Dit is nu een duidelijk voorbeeld van ’discriminatie’.

M. Bruijn, Gieten

