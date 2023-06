’Klagen over nepdieren onterecht’

Ten eerste is het in Nederland verboden om met handbogen in welke vorm dan ook op dieren te schieten, maar ik weet ook zeker dat minstens 90% van de schutters dit ook niet zou willen. Daar hebben we in Nederland jagers voor die dat in het licht van strenge regels mogen doen.

Ik snap de klachten van dierenliefhebbers op het boogschietevenement bij Kasteel Doorwerth dan dan ook niet. Het is namelijk regel dat als er een 3D verschieting is, er dan geen mensen in het afgesloten gebied lopen die niets met deze verschieting te maken hebben. Dus in deze denk ik dan hetzelfde als bij niet gewenste tv-programma’s, ’er ziet een knop op de tv!’ Ik hoef in dit geval niet te zeggen, ’niet in het bos gaan wandelen tijdens een 3D verschieting’, want als het goed geregeld is mag dat niet eens. Het hoort een afgesloten evenement te zijn.

Daarnaast vraag ik me af of die klagers kinderen hebben die met de game console in hun handen virtuele mensen dood schieten.

Theo Schraven