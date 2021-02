’Rol overheid in overspannen huizenmarkt’

Doordat de overdrachtsbelasting per 1 januari is gestegen van 2 naar 8% zijn de kosten voor pandjesbazen dus opgelopen. Dit wordt vanzelfsprekend verdisconteerd in een hogere huurprijs. Dat de overheid heeft ingegrepen met het verhogen van de overdrachtstaks is echter slechts een lapmiddel. Diezelfde overheid haalt met deze maatregel namelijk wel 600 miljoen extra op, maar lost dus niets op. Zij profiteren nu mee van deze verwerpelijke huisjesmelkerij en zijn zo dus onderdeel in plaats van aanpakker van dit probleem. Zie dat nog maar eens terug te draaien.

Jan Pronk, Beverwijk