’Ruimtereisje rijken funest voor milieu’

Voor zo’n € 200.000 euro gaan ze in een 10 minuten durende vlucht op 100 kilometer van onze moeder aarde de gewichtloosheid beleven. Een regelrechte schande dat dit mogelijk is! Het is vooral een klap in het gezicht van de burger die vanwege de klimaatdoelstellingen zijn huis moet isoleren, niet harder dan 100 km/uur mag rijden, groene stroom moet afnemen etc...

Nee, maar de happy few mogen voor veel geld met een brandstof slurpende raket onze kwetsbare dampkring twee keer doorbreken. Waarmee deze ’toeristen’ ook ruimte geven aan miljardairs Jeff Bezos, Richard Branson en Elon Musk, die van gekkigheid niet weten wat ze nog moeten doen en zich zo nodig met deze rakettencompetitie nog meer willen bewijzen en daarmee hun zakken nog verder vullen. Overheden zouden die gekte moeten stoppen. Laten wij als samenleving vooral deze ’toeristen’ veroordelen die een ticket boeken voor zo’n extreem milieubelastend tripje.

R. Dommerholt, Lemmer