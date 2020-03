Brief 2: ’Wiebes en Asscher moeten zich schamen’

Hierdoor zijn burgers dus onnodig lang door de mangel gehaald en is zelfs de wet overtreden door de Belastingdienst.

Kijk, van Wiebes snap ik zijn duikgedrag want deze was verantwoordelijk voor de dienst en de VVD is er nu eenmaal niet voor de normale burger. Asscher heeft de ambitie om premier te worden na de volgende verkiezingen, god sta ons bij.

Achteraf vertelde Asscher dat zijn steun aan de vele bezuinigingen en leenstelsel een foute keus is geweest, maar wij betalen nog steeds de prijs voor zijn steun hieraan. Nu blijkt hij ook al jaren geleden de mogelijkheid gehad te hebben om het toeslagdebacle een halt toe te roepen en toen is zijn keus ook anders geweest en was het pluche belangrijker voor hem dan de oneerlijkheid tegenover al deze burgers.

Wees dan een vent en stop als politiek leider van de PvdA. Ze moeten zich allebei schamen.

J.v.d.Meeren, Eindhoven