’Uitzetten illegalen ondoenlijk’

Bijna tweeduizend illegale vreemdelingen met de status 'ongewenste vreemdeling' zijn in vijf jaar tijd vanuit vreemdelingenbewaring in vrijheid gesteld. Bekend is, dat na ongeveer een half jaar van vruchteloze pogingen om ze uit te zetten, zij met de aanzegging 'Nederland onmiddellijk te verlaten' op straat terecht komen.

De uiteindelijke beloning voor het frustreren van hun uitzetting. Ook diverse thuislanden werken vaak niet mee bij het afgeven van een laissez-passer. Slechts bij ongeveer 10% lukt het om ze uit te zetten. Dit gebeurt al tientallen jaren! Wat er met de illegalen gebeurt die zonder inkomsten op straat worden gedumpt laat zich raden. Die vervallen in de criminaliteit. Want ja, je moet iets! En een illegaal officieel als werknemer aannemen is verboden en wordt streng bestraft. Daar begint een ondernemer niet aan. Vooral als ze jong zijn dan is hun kostje gekocht in de seksbranche. Justitie zorgt elke keer wel voor voldoende aanvoer. Tienduizenden van deze minderjarigen - inmiddels al meerderjarig geworden- lopen er in onze maatschappij rond. En druk op de thuislanden helpt niet. We zijn verzand in een gebed zonder end.

Jan Muijs,Tilburg