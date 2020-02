Brief 2 ’Zwakke havo door lage lat’

Dat betekent dat er straks een lichting ronduit 'zwak' is in deze vakken zal zijn. Lekker makkelijk voor deze havisten, is het te moeilijk dan maken we het makkelijker. Ik heb de Ulo gedaan met Duits, Frans en Engels. Zonder steuntje ! Het Ulo-diploma van mijn generatie is van een beduidend betere kwaliteit dan het huidige Havo.

Van der Sluis

Drachten

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven