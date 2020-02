’Opmars antisemitisme schokkend’

Miryanna van Reeden had de haat recht in haar gezicht gezien. En het CIDI registreerde vorig jaar meer voorvallen met antisemitisme dan voorheen. We mogen dit nooit afdoen als een incident; Van Randwijk, verzetsleider en medeoprichter van het tijdschrift Vrij Nederland, draait zich om in zijn graf. Zijn tekst (van Randwijk) is helder: ’Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht….’

Hugo Pronk, Amsterdam