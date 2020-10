’Legitimatieplicht op sociale media’

We moeten ons overal legitimeren, maar op internet en ’sociale’ media kan iedereen in anonimiteit z'n gang gaan, hoe gek hij of zij het ook maakt. Waarom daar ook geen legitimatieplicht alvorens men toegang krijgt?

Dat zou het aantal haatmails en -reacties enorm verminderen, het leven van politici, journalisten, advocaten, etc. veiliger maken en de politie handenvol werk schelen. Maar ja, privacy hè.

A. Timmerman,

Capelle a/d IJssel